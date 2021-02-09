Годовая инфляция в Украине ускорилась, если сравнивать с декабрем, когда она составила 5,0%. Выросли и потребительские цены – на 1,3% по сравнению с декабрем на на 6,1% за год.

Заметим, что гривна укрепляется, а цены в магазинах наоборот растут. Подробнее об этом – читайте далее.

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Продукты питания

В целом продукты питания в Украине за январь подорожали на 1,5%, а на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,0%:

яйца – на 15,4%;

овощи – на 6,5%;

сахар – на 3,6%;

подсолнечное масло – на 2,9%.

хлеб – на 1,1%;

рыба и продукты из рыбы – на 0,5%;

фрукты – на 0,5%.

масло – на 0,4%;

мясо и мясопродукты – на 0,1%;

Другие товары и услуги

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 6,0% (только цена на природный газ снизилась на 4,5%):

электроэнергия – на 36,6%;

канализация – на 17,3%;

водоснабжение – на 10,9;

горячая вода и отопление – на 3,3%.

На предметы домашнего обихода и бытовую технику цены не изменились, на одежду и обувь – снизились на 4,0%. В то же время на здравоохранение выросли – на 0,4%.

Подорожал транспорт – на 1,0%, цены на связь – на 1,0%, отдых и культура – на 0,6%. Образование подорожало на 1,2%, рестораны и гостиницы на 0,3%.

Справка. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин заинтересован в ускорении инфляции для экономического роста.