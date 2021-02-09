В Украине ускорилась инфляция: на сколько выросли цены
Годовая инфляция в Украине ускорилась, если сравнивать с декабрем, когда она составила 5,0%. Выросли и потребительские цены – на 1,3% по сравнению с декабрем на на 6,1% за год.
Источник:Государственная служба статистика
Заметим, что гривна укрепляется, а цены в магазинах наоборот растут. Подробнее об этом – читайте далее.
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Продукты питания
В целом продукты питания в Украине за январь подорожали на 1,5%, а на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,0%:
- яйца – на 15,4%;
- овощи – на 6,5%;
- сахар – на 3,6%;
- подсолнечное масло – на 2,9%.
- хлеб – на 1,1%;
- рыба и продукты из рыбы – на 0,5%;
- фрукты – на 0,5%.
- масло – на 0,4%;
- мясо и мясопродукты – на 0,1%;
Другие товары и услуги
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 6,0% (только цена на природный газ снизилась на 4,5%):
- электроэнергия – на 36,6%;
- канализация – на 17,3%;
- водоснабжение – на 10,9;
- горячая вода и отопление – на 3,3%.
На предметы домашнего обихода и бытовую технику цены не изменились, на одежду и обувь – снизились на 4,0%. В то же время на здравоохранение выросли – на 0,4%.
Подорожал транспорт – на 1,0%, цены на связь – на 1,0%, отдых и культура – на 0,6%. Образование подорожало на 1,2%, рестораны и гостиницы на 0,3%.
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