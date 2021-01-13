Среди бакалейных товаров с декабря 2019 по декабрь 2020 больше всего подорожали ряд продуктов. В частности сахар, гречка и масло.

Соответственно на 46,2%, 34,8% и 22,2%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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Подорожание крупы

С декабря 2019 по декабрь 2020 года изменились цены на ряд круп, в частности:

гречневая крупа подорожала на 34,8%. В декабре в среднем по стране ее продавали за 37,43 гривны за килограмм;

подорожала на 34,8%. В декабре в среднем по стране ее продавали за 37,43 гривны за килограмм; рис за этот период вырос в цене на 4,8% – до 23,93 гривны за килограмм;

за этот период вырос в цене на 4,8% – до 23,93 гривны за килограмм; манная крупа на 16,6% – до 15,91 гривны за килограмм;

на 16,6% – до 15,91 гривны за килограмм; ячневая крупа на 13,4% – до 12,98 гривны за килограмм.

По сравнению с декабрем 2019 года из круп подешевело только пшено: на 30,2% – до 17,51 гривны за килограмм.

Цены на хлеб

Цены на хлеб в декабре 2020 года тоже существенно изменились, например

► цена пшеничного хлеба из муки высшего сорта в среднем по стране составила 26,73 гривны за килограмм – на 11,8% больше;

► хлеба пшеничного из муки первого сорта – 21,40 гривны за килограмм – на 9,3% больше;

► хлеба ржаного и ржано-пшеничного – 22,07 гривны за килограмм – на 6,4% больше;

► батона – 14,75 гривны за полкило – на 6,4% больше.

Как изменилась стоимость других продуктов

За указанный период также изменилась стоимость других продуктов:

макаронные изделия из мягких сортов пшеницы подорожали на 10,2% – до 20,17 гривны за килограмм;

из мягких сортов пшеницы подорожали на 10,2% – до 20,17 гривны за килограмм; мука пшеничная на 13,2% – до 12,70 гривны за килограмм;

на 13,2% – до 12,70 гривны за килограмм; сахар на 46,2% – до 20,9 гривны за килограмм;

на 46,2% – до 20,9 гривны за килограмм; подсолнечное масло на 22,2% – до 42,07 гривны за литр.

Отметим! Потребительские цены в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем 2020 увеличились на 0,9%; по сравнению с декабрем 2019 они выросли на 5,0%. В целом в 2020 году цены на потребительском рынке выросли на 2,7% по сравнению с 2019 годом.