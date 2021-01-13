В Украине стремительно дорожают сахар, гречка и масло: как изменились цены за год
Среди бакалейных товаров с декабря 2019 по декабрь 2020 больше всего подорожали ряд продуктов. В частности сахар, гречка и масло.
Соответственно на 46,2%, 34,8% и 22,2%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
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Подорожание крупы
С декабря 2019 по декабрь 2020 года изменились цены на ряд круп, в частности:
- гречневая крупа подорожала на 34,8%. В декабре в среднем по стране ее продавали за 37,43 гривны за килограмм;
- рис за этот период вырос в цене на 4,8% – до 23,93 гривны за килограмм;
- манная крупа на 16,6% – до 15,91 гривны за килограмм;
- ячневая крупа на 13,4% – до 12,98 гривны за килограмм.
По сравнению с декабрем 2019 года из круп подешевело только пшено: на 30,2% – до 17,51 гривны за килограмм.
Цены на хлеб
Цены на хлеб в декабре 2020 года тоже существенно изменились, например
► цена пшеничного хлеба из муки высшего сорта в среднем по стране составила 26,73 гривны за килограмм – на 11,8% больше;
► хлеба пшеничного из муки первого сорта – 21,40 гривны за килограмм – на 9,3% больше;
► хлеба ржаного и ржано-пшеничного – 22,07 гривны за килограмм – на 6,4% больше;
► батона – 14,75 гривны за полкило – на 6,4% больше.
Как изменилась стоимость других продуктов
За указанный период также изменилась стоимость других продуктов:
- макаронные изделия из мягких сортов пшеницы подорожали на 10,2% – до 20,17 гривны за килограмм;
- мука пшеничная на 13,2% – до 12,70 гривны за килограмм;
- сахар на 46,2% – до 20,9 гривны за килограмм;
- подсолнечное масло на 22,2% – до 42,07 гривны за литр.
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