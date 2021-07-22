Такие изменения анонсировал бывший министр Кабмина и соучредитель банка Monobank Дмитрий Кулеба.

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Он напомнил, что с 1 августа в Украине меняются требования к фискальным чекам. Теперь, если вы оплатите товар картой, в чек может передаваться "маска" этой карты.

Это означает, что банки смогут сохранять чек прямо в приложении клиента. Так, покупатели смогут со спокойной душой отказываться от бумажного чека,

– пояснил Кулеба.

Однако, как заметил экс-министр, чтобы это заработало, банкам нужно интегрироваться с каждым магазином отдельно. Очевидно, это займет много времени.

"Но тут на сцену выходит наш сервис программных касс Checkbox. Наши кассовые аппараты используют уже тысячи торговцев. Также его начали внедрять практически все крупные сети. Мы уже на завершающей стадии интеграции с Monobank", – добавил он.

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Кулеба призвал всех торговцев устанавливать кассы Checkbox. Ведь это позволит прекратить выдавать бумажные чеки и гарантии. Также бывший министр обратился к украинцам. Он пригласил сделать простую интеграцию, чтобы сохранять чеки в своем приложении, и приготовиться к тому, что "очередная бумажка постепенно уйдет в историю".