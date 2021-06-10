Резкий рост инфляции: НБУ объяснил почему темпы ускорились в мае 2021 года

Национальный банк рассказал, что уровень инфляции в Украине ускорился и существенно вырос по сравнению с апрелем текущего года. Регулятор считает, что это связано с существенным подорожанием природного газа и цен на подсолнечное масло.
Уровень инфляции в мае 2021 года
В мае текущего года инфляция ускорилась до 9,5% год к году, а месячном измерении цены выросли на 1,3%. О чем свидетельствуют обнародованные данные Госстата 9 июня, где учреждение сравнило, как в целом выросли цены и тарифы за год (с мая 2020 по май 2021 года).
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Это (рост инфляции – 24 канал) связано прежде всего с высоковолатильными компонентами потребительского набора, в частности существенным подорожанием природного газа и подсолнечного масла,
– говорится в сообщении НБУ.
Ускорение базовых показателей инфляции
Базовая инфляция в мае ускорилась до 6,9% год к году, напомним, что в апреле этого же года она составляла 6,3% год к году.
- Подорожание обработанных продовольственных товаров ускорилось до 11,2% в годовом измерении (в апреле показатель составлял 10%) в результате мирового роста цен на продовольствие. В частности, из-за повышения спроса и роста цен на такие позиции, как: подсолнечное масло и продукты его переработки, хлеб, макаронные и кондитерские изделия, мясные продукты.
- Повышение стоимости услуг ускорилось до 8% год к году, в апреле показатель был на уровне 7,8%. В этой категории НБУ имеет в виду: цены в заведениях, аренда жилья и содержание дома, мобильную связь и тому подобное.
- На непродовольственные товары ускорился рост цен до 1,4% год к году. В эту категорию НБУ включает фармацевтическую продукцию, одежду, обувь, бытовую технику и тому подобное.
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Замедление роста цен на сырые продукты
Нацбанк отметил, что и в дальнейшем продолжаются снижаться темпы роста цен на сырые продукты питания. В мае показатель составляет 7,1% год к году, к примеру, в апреле этого же года он был на отметке 7,6% (сократился на 0,5%).
Падение цен
Состоялось удешевление картофеля, лука (в два раза дешевле, чем в прошлом году), помидор. НБУ отметил, что на цены повлияло расширение предложения, как на импортную продукцию, так и на украинскую, а также остатки запасов прошлогодних урожаев.
Также подешевели по сравнению с прошлым годом цитрусовые, а темпы роста цен на яблоки и яйца замедлились из-за исчерпания эффекта низкой базы сравнения.
Цены выросли
Значительно повышались цены в мае на мясо вследствие увеличения стоимости кормов. Сокращение производства вместе с повышением мировых цен обусловило подорожание молока. Возросли также цены на сахар из-за высоких мировых цен и более низкие прошлогодние урожаи сахарной свеклы.
Топливо и административные услуги
- Темпы роста административно регулируемых цен увеличились до 17,3% год к году, в апреле показатель составлял 14,4%.
- Рост стоимости топлива ускорился до 37,4% год к году, что связано с повышением мировых цен на нефть и с сохранением высокого спроса со стороны населения.
В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет сохраняться прежде всего за высоких мировых цен, в частности на энергоносители и продовольственные товары,
– рассказали в НБУ.