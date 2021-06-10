Уровень инфляции в мае 2021 года

В мае текущего года инфляция ускорилась до 9,5% год к году , а месячном измерении цены выросли на 1,3%. О чем свидетельствуют обнародованные данные Госстата 9 июня, где учреждение сравнило, как в целом выросли цены и тарифы за год (с мая 2020 по май 2021 года).

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Это (рост инфляции – 24 канал) связано прежде всего с высоковолатильными компонентами потребительского набора, в частности существенным подорожанием природного газа и подсолнечного масла,

– говорится в сообщении НБУ.

Заметьте , что в апреле инфляция наоборот сократилась на 0,1% и составила 8,4%. Как отмечал НБУ в мае замедление произошло из-за медленного роста цен на сырые продукты питания. Подробнее об уровне инфляции в апреле читайте в нашем материале.

Ускорение базовых показателей инфляции

Базовая инфляция в мае ускорилась до 6,9% год к году, напомним, что в апреле этого же года она составляла 6,3% год к году.

Подорожание обработанных продовольственных товаров ускорилось до 11,2% в годовом измерении (в апреле показатель составлял 10%) в результате мирового роста цен на продовольствие. В частности, из-за повышения спроса и роста цен на такие позиции, как: подсолнечное масло и продукты его переработки, хлеб, макаронные и кондитерские изделия, мясные продукты.

Повышение стоимости услуг ускорилось до 8% год к году, в апреле показатель был на уровне 7,8%. В этой категории НБУ имеет в виду: цены в заведениях, аренда жилья и содержание дома, мобильную связь и тому подобное.

На непродовольственные товары ускорился рост цен до 1,4% год к году. В эту категорию НБУ включает фармацевтическую продукцию, одежду, обувь, бытовую технику и тому подобное.

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Замедление роста цен на сырые продукты

Нацбанк отметил, что и в дальнейшем продолжаются снижаться темпы роста цен на сырые продукты питания. В мае показатель составляет 7,1% год к году , к примеру, в апреле этого же года он был на отметке 7,6% (сократился на 0,5%).

Падение цен

Состоялось удешевление картофеля, лука (в два раза дешевле, чем в прошлом году), помидор . НБУ отметил, что на цены повлияло расширение предложения, как на импортную продукцию, так и на украинскую, а также остатки запасов прошлогодних урожаев.

Также подешевели по сравнению с прошлым годом цитрусовые , а темпы роста цен на яблоки и яйца замедлились из-за исчерпания эффекта низкой базы сравнения.

Цены выросли

Значительно повышались цены в мае на мясо вследствие увеличения стоимости кормов. Сокращение производства вместе с повышением мировых цен обусловило подорожание молока . Возросли также цены на сахар из-за высоких мировых цен и более низкие прошлогодние урожаи сахарной свеклы.

Топливо и административные услуги

Темпы роста административно регулируемых цен увеличились до 17,3% год к году, в апреле показатель составлял 14,4%.

Рост стоимости топлива ускорился до 37,4% год к году, что связано с повышением мировых цен на нефть и с сохранением высокого спроса со стороны населения.

В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет сохраняться прежде всего за высоких мировых цен, в частности на энергоносители и продовольственные товары,

– рассказали в НБУ.

Заметьте! В НБУ прогнозируют, что к концу 2021 года инфляции составит 8%, а в первой половине 2022 года вернется в целевой диапазон в 5 ± 1%.