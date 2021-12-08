В Украине рекордно подорожали овощи борщевого набора

В Украине в 2021 году стремительно выросли цены на овощи борщевого набора. Стоимость продуктов увеличилась в 2,6 раза по сравнению с началом декабря 2020.

Следовательно, морковь стоит дороже в два раза, лук – в два с половиной раза, капуста и свекла – в три раза. Соответствующие данные обнародовали на сайте аналитической платформы.

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К слову, картошка стала единственным продуктом, на который цена не выросла, а наоборот, уменьшилась. Ее средняя оптовая стоимость сегодня на треть меньше, чем в прошлом году.

Причины скачка цен

Среди главных причин такого скачка цен отмечали:

Сокращение посевных площадей;

Неблагоприятные погодные условия.

При этом площади под картофель, который, наоборот, был дорогой несколько лет подряд, фермеры последние два года расширяли. Поэтому цены на него и оказались ниже, чем в прошлом году,

– объяснили аналитики.

Из других факторов, которые негативно влияли на инвестиции в выращивание овощей борщевого набора, следует назвать и ухудшение прибыльности выращивания этих культур на фоне взрывного роста цен на зерновые и масличные культуры.

Цены стремительно растут не только в Украине, но и мире. Согласно данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в октябре в этом году цены выросли на 3,9% против сентябрьского уровня и на 31,3% по сравнению с октябрем 2020 года.