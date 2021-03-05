Конечные сроки установки индивидуальных счетчиков для населения, которое использует газ для приготовления пищи, продлили до 2023 года. Верховная Рада 5 марта приняла соответствующий законопроект.

Проект закона №4248-1 "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" во втором чтении и в целом поддержали 244 народных депутата.

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В пояснительной записке говорится о том, что целью проекта является улучшение организации работы по внедрению 100% коммерческого учета природного газа.

Что предусматривает этот документ

пересматривает и продолжает конечные сроки установки индивидуальных счетчиков для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется для приготовления пищи, к 1 января 2023 года.

Справка. Ранее предполагалось, что конечный срок установки таких счетчиков – 1 января 2021 года.

не касается вопросов функционирования местного самоуправления, прав и интересов территориальных общин, местного и регионального развития, социально-трудовой сферы, прав лиц с инвалидностью, сферы научной и научно-технической деятельности.

Какие задачи у Кабмина

Правительство в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона должно разработать и утвердить порядок компенсации понесенных расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установку индивидуальных счетчиков газа за собственные деньги.

Люди смогут получить возмещение в размере средневзвешенной стоимости установки счетчиков компаниями, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории.