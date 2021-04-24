В правительстве презентовали законопроекты относительно пенсионных накоплений: что изменится
Министерство социальной политики разработало и представило несколько законопроектов о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы. Доработанные документы уже передали на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Источник:правительственный портал
Презентация законопроектов состоялась в Офисе простых решений и результатов Национального совета реформ.
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В Кабмине отметили, что цель документов это улучшение системы пенсионных накоплений. Следовательно, проекты закона позволят:
- расширить охват системой пенсионных накоплений людей из незащищенных категорий;
- уменьшить гендерный разрыв в размере пенсий;
- включить в число участников системы людей, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками, родителей-воспитателей детских домов семейного типа, патронатных воспитателей.
Что предлагают проекты
Документы предлагают украинцам возможности управлять своими пенсионными накоплениями через "единое окно" с множественными точками доступа. Гражданин сможет выбирать авторизованный пенсионный фонд, менять его, получать информацию о состоянии своего счета и совершенных операциях.
Предоставлять и получать другую информацию с использованием телекоммуникационных сетей через любое устройство, включая путь интеграции единого социального реестра с Единым государственным веб-порталом электронных услуг "Дия",
– пояснили в Минсоцполитики.
Также законопроекты предлагают определить основным видом выплат в системе накоплений пожизненную выплату в размере не менее одного прожиточного минимума. Кроме того, человек сможет забрать свои накопления единовременно, независимо от возраста.
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