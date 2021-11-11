Украине предоставят финансирование для диверсификации энергетических ресурсов, – Блинкен

США заявили о предоставлении Украине финансирования для проведения диверсификации энергетических ресурсов. Также в Вашингтоне обещают привлечь все рычаги для продления транзитного газового соглашения Киева и Москвы.

О дополнительном американском финансировании для Киева по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина – США в Вашингтоне заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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Деньги для диверсификации энергетических ресурсов

Мы также обсуждаем способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину, что предусматривает предоставление нового финансирования, чтобы помочь стране диверсифицировать ее энергетические ресурсы,

– отметил Блинкен.

Кроме того, США будут работать с ключевыми союзниками и партнерами, чтобы привлечь все возможные рычаги и давление для продолжения транзитного газового соглашения Украины с Россией. Также в Вашингтоне обещают поддержку усилий украинской стороны по присоединению ее электрических сетей к европейским.

Хартия о стратегическом партнерстве США и Украины: что известно

Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписали в Вашингтоне 10 ноября обновленную Хартию о стратегическом партнерстве между США и Украиной.

Она на 10 лет будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения обеих стран. То есть даже при смене администрации в Вашингтоне Хартия все равно будет продолжать действовать.