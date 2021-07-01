В Украине повысили размер алиментов: о какой сумме идет речь
1 июля 2021 , 14:37Читати новину українською
Источник:24 канал
С 1 июля текущего года в Украине вырос прожиточный минимум от которого напрямую зависит размер алиментов и социальных выплат. Сколько теперь будут получать дети в возрасте от 6 до 18 лет, читайте дальше.
Размер алиментов
Прожиточный минимум для детей в соответствии с законом о государственном бюджете Украины на 2021 год составят следующую сумму:
- до 6 лет – 2 013 гривен,
- от 6 до 18 лет – 2 510 гривен.
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Гарантированный минимальный размер алиментов в Украине составляет 50% от прожиточного минимума.
Напомним, что прожиточный минимум с 1 июля 2021 года повысят на 4,8%. Сейчас он составляет 2 189 гривен, а будет 2 294 гривны. В общем, прожиточный минимум будут повышать в два этапа и с 1 грудная повысят еще раз до 2 393 гривен.
Прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения:
- детей в возрасте до 6 лет: с 1 января – 1 921 гривна, с 1 июля – 2 013 гривен, с 1 декабря – 2 100 гривен;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2 395 гривен, с 1 июля – 2 510 гривен, с 1 декабря – 2 618 гривен;
- трудоспособных лиц: с 1 января – 2 270 гривен, с 1 июля – 2 379 гривен, с 1 декабря – 2 481 гривна;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января – 2 102 гривны;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января – 2 102 гривны;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января – 1 600 гривен;
- лиц, утративших трудоспособность: с 1 января – 1 769 гривен, с 1 июля – 1 854 грн, с 1 декабря – 1 934 гривны.