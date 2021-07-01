В Украине повысили размер алиментов: о какой сумме идет речь

С 1 июля текущего года в Украине вырос прожиточный минимум от которого напрямую зависит размер алиментов и социальных выплат. Сколько теперь будут получать дети в возрасте от 6 до 18 лет, читайте дальше.

Размер алиментов

Прожиточный минимум для детей в соответствии с законом о государственном бюджете Украины на 2021 год составят следующую сумму:

до 6 лет – 2 013 гривен,

от 6 до 18 лет – 2 510 гривен.

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Гарантированный минимальный размер алиментов в Украине составляет 50% от прожиточного минимума.

Напомним, что прожиточный минимум с 1 июля 2021 года повысят на 4,8%. Сейчас он составляет 2 189 гривен, а будет 2 294 гривны. В общем, прожиточный минимум будут повышать в два этапа и с 1 грудная повысят еще раз до 2 393 гривен.

Прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения: