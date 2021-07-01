Размер алиментов

Прожиточный минимум для детей в соответствии с законом о государственном бюджете Украины на 2021 год составят следующую сумму: 

  • до 6 лет 2 013 гривен,
  • от 6 до 18 лет 2 510 гривен. 

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Гарантированный минимальный размер алиментов в Украине составляет 50% от прожиточного минимума.