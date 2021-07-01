Размер алиментов

Прожиточный минимум для детей в соответствии с законом о государственном бюджете Украины на 2021 год составят следующую сумму:

до 6 лет – 2 013 гривен,

– от 6 до 18 лет – 2 510 гривен.

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Гарантированный минимальный размер алиментов в Украине составляет 50% от прожиточного минимума.