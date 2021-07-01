Размер алиментов Прожиточный минимум для детей в соответствии с законом о государственном бюджете Украины на 2021 год составят следующую сумму: – до 6 лет 2 013 гривен, – от 6 до 18 лет 2 510 гривен. Читайте также Какие из экологически чистых автомобилей сегодня наиболее выгодные Гарантированный минимальный размер алиментов в Украине составляет 50% от прожиточного минимума.
Напомним , что прожиточный минимум с 1 июля 2021 года повысят на 4,8%. Сейчас он составляет 2 189 гривен, а будет 2 294 гривны. В общем, прожиточный минимум будут повышать в два этапа и с 1 грудная повысят еще раз до 2 393 гривен. Прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения: детей в возрасте до 6 лет: с 1 января – 1 921 гривна, с 1 июля – 2 013 гривен, с 1 декабря – 2 100 гривен; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2 395 гривен, с 1 июля – 2 510 гривен, с 1 декабря – 2 618 гривен; трудоспособных лиц: с 1 января – 2 270 гривен, с 1 июля – 2 379 гривен, с 1 декабря – 2 481 гривна; трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января – 2 102 гривны; трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января – 2 102 гривны; трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января – 1 600 гривен; лиц, утративших трудоспособность: с 1 января – 1 769 гривен, с 1 июля – 1 854 грн, с 1 декабря – 1 934 гривны.