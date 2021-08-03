Вопрос соцпакетов с накопительными пенсиями обсудили во время заседания профильной рабочей группы.
Важно Пенсионная реформа в 2021: введут ли обязательную накопительную пенсию и для кого
Сейчас рабочая группа должна разработать на базе действующего законодательства решение правительства о введении социальных пакетов с накопительными пенсиями.
Кто будет претендовать на соцпакеты с накопительными пенсиями
По словам Шмыгаля, опыт введения социальных пакетов с накопительной пенсией будет распространен на:
- социальных работников,
- учителей,
- военных.
Накопительная система образуется как дополнительная к имеющейся солидарной. Гарантирование вкладов должно быть 100% для государственного пенсионного накопительного фонда. Экономический эффект от введения накопительной пенсии, по оценкам НКЦБФР, 477 миллиардов гривен до 2030 года,
– подчеркнул премьер.
Как отметил Денис Шмыгаль, в числе следующих шагов Дорожной карты развития системы пенсионных накоплений должна стать разработка Единого социального реестра. Планируется, что он существенно увеличит возможности социальной поддержки украинцев.
Пенсионная реформа в Украине: что стоит знать
Уже не первый год в Украине говорят о введении пенсионной реформы. В 2017 обещали, что она заработает в 2019-м, но ее запуск вновь перенесли. На этот раз до 2023 года.
Пенсионная реформа предусматривает 3 уровня:
- солидарная пенсия, которая сейчас и действует в Украине. Пенсионерам выплачивают деньги из Пенсионного фонда, который наполняют работающие люди.
- накопительная система пенсионного страхования – это второй уровень. Суть заключается в том, что часть взносов украинцы начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть – и в дальнейшем будут платить в общий пенсионный фонд.
- добровольные взносы – третий и последний уровень. Он предполагает, что украинцы сами будут ответственны за свое будущее. Они будут вносить суммы, которые сами посчитают нужными, в негосударственные пенсионные фонды на свой счет.