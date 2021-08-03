Вопрос соцпакетов с накопительными пенсиями обсудили во время заседания профильной рабочей группы.

Важно Пенсионная реформа в 2021: введут ли обязательную накопительную пенсию и для кого

Сейчас рабочая группа должна разработать на базе действующего законодательства решение правительства о введении социальных пакетов с накопительными пенсиями.

Кто будет претендовать на соцпакеты с накопительными пенсиями

По словам Шмыгаля, опыт введения социальных пакетов с накопительной пенсией будет распространен на:

социальных работников,

учителей,

военных.

Накопительная система образуется как дополнительная к имеющейся солидарной. Гарантирование вкладов должно быть 100% для государственного пенсионного накопительного фонда. Экономический эффект от введения накопительной пенсии, по оценкам НКЦБФР, 477 миллиардов гривен до 2030 года,

– подчеркнул премьер.

Как отметил Денис Шмыгаль, в числе следующих шагов Дорожной карты развития системы пенсионных накоплений должна стать разработка Единого социального реестра. Планируется, что он существенно увеличит возможности социальной поддержки украинцев.

Пенсионная реформа в Украине: что стоит знать

Уже не первый год в Украине говорят о введении пенсионной реформы. В 2017 обещали, что она заработает в 2019-м, но ее запуск вновь перенесли. На этот раз до 2023 года.

Пенсионная реформа предусматривает 3 уровня: