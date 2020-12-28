В Украине с декабря 2020 года начала подниматься цена на куриные яйца. В большинстве торговых точек десяток яиц продают уже по 30 гривен. Кстати, уменьшаться стоимость не будет, вероятно, она вырастет еще больше.

Почему подорожали яйца

Высокие цены на яйца связаны с подорожанием кормового сырья. Об этом сообщили на сайте Ассоциации животноводов Украины.

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Нестабильность на рынке сырья, рост цен на кукурузу, пшеницу и подсолнухи стали причиной для подорожания комбикормов, которые занимают до 70 – 75% себестоимости производства продукции.

На фоне этих обстоятельствах фермеры боятся, что не хватит корма: некоторые производители сокращают поголовье птицы, а некоторые даже вынуждены закрываться, чтобы переждать непредсказуемые колебания,

- объяснила эксперт по птицеводству Ирина Бойко.

Какой будет цена за яйца в январе

На конец декабря 2020 года себестоимость производства яиц на предприятиях колеблется в пределах 22 гривен за 10 штук, а конечная цена на полках потребителей – от 30 гривен за 10 штук.

После новогодних праздников спрос потребителей снизится, а вот цена на яйца, вероятнее всего, увеличится. Это связано с постепенным сокращением поголовья птицы и продолжением роста цен на рынке сырья.

Обратите внимание! По данным Госстата, производство яиц в Украине в период с января по ноябрь 2020 года снизилось на 2,2%.