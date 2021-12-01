Почему вырастут цены

Такое решение связано с одобрением в Украине нового закона, инициированного главой финансового комитета Даниилом Гетманцевым. Речь идет о налогах на Google и Facebook.

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На выполнение местного законодательства в Украине Google начинает взимание 20% НДС с цифровых сервисов для индивидуальных пользователей и предпринимателей в Украине, которые не зарегистрированы как бизнесы,

– говорится в сообщении компании.

Повышение цен касается только услуг, оказываемых физическим лицам. Для компаний и предпринимателей с бизнес-аккаунтами ничего не изменится.

Закон о налогах на Google и Facebook: что известно

В конце июня 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги в Украине. Речь идет о Google, Facebook, Viber и т.д. Такое решение было одобрено, чтобы увеличить доходы в бюджет.

Теперь иностранные компании, поставляющие украинцам электронные услуги, должны регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис. Такое обязательство возникает, если годовой объем сделок по предоставлению услуг превышает 1 миллион гривен.

Компании, которая будет предоставлять электронные услуги в Украине, но не зарегистрируется в качестве плательщика НДС, грозит штраф в размере 100% стоимости предоставленных услуг.