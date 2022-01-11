Соответствующий проект постановления Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы внесло на рассмотрение Кабинета министров. Поднимать оплату труда планируют уже с января 2022 года.
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Главная цель – начинать повышать уровень заработных плат государственных служащих, что соответствует программным документам президента, парламента и правительства. Сейчас речь идет об увеличении в среднем на 9,3 %,
– отметили в НАДС.
В агентстве мотивировали необходимость повышения уровня зарплаты большим количеством обращений от граждан. Там также надеются на поддержку проекта этого постановления в действующей редакции.
В НАДС добавили, что эта поддержка касается более 200 тысяч человек, которые:
- добросовестно выполняют задачи и функции государства;
- проводят подготовку документов политики;
- обеспечивают реализацию законов;
- предоставляют качественные услуги населению.
Повышение зарплаты касается в том числе руководителей аппарата ВРУ, секретариата Кабмина, Офиса президента, аппарата СНБО, ЦИК, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генпрокурора.
Зарплаты чиновников Украины
- Владимир Зеленский в течение 2021 года на посту президента заработал 336 тысяч гривен.
- Андрей Ермак в течение 2021 года на должности главы ОП заработал более 563 тысяч гривен.
- Ирина Венедиктова в 2021 году заработала более одного миллиона гривен на должности генпрокурора.