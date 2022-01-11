Соответствующий проект постановления Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы внесло на рассмотрение Кабинета министров. Поднимать оплату труда планируют уже с января 2022 года.

Читайте также Прожиточный минимум с 2022 года поднимут: что будет с пенсиями и другими выплатами

Главная цель – начинать повышать уровень заработных плат государственных служащих, что соответствует программным документам президента, парламента и правительства. Сейчас речь идет об увеличении в среднем на 9,3 %,

– отметили в НАДС.

В агентстве мотивировали необходимость повышения уровня зарплаты большим количеством обращений от граждан. Там также надеются на поддержку проекта этого постановления в действующей редакции.

В НАДС добавили, что эта поддержка касается более 200 тысяч человек, которые:

добросовестно выполняют задачи и функции государства;

проводят подготовку документов политики;

обеспечивают реализацию законов;

предоставляют качественные услуги населению.

Повышение зарплаты касается в том числе руководителей аппарата ВРУ, секретариата Кабмина, Офиса президента, аппарата СНБО, ЦИК, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генпрокурора.

Обратите внимание! С 1 января вырастут зарплаты для врачей и педагогов. У медиков зарплаты будут не менее 20 тысяч гривен, а педагогам следует ожидать повышения на 10% - 25%.

Зарплаты чиновников Украины

Владимир Зеленский в течение 2021 года на посту президента заработал 336 тысяч гривен.

Андрей Ермак в течение 2021 года на должности главы ОП заработал более 563 тысяч гривен.

Ирина Венедиктова в 2021 году заработала более одного миллиона гривен на должности генпрокурора.

Кто в 2022 году будет зарабатывать больше: смотрите видео