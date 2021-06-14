В Украине открылось больше ФЛП, чем закрылось с начала 2021 года: интересное исследование

Количество ФЛП в Украине выросла на 31, 79 тысячи за первую половину 2021 года. Поскольку, в январе их было чуть более 1,9 миллиона, а сейчас – около 1,93 миллиона.

В каких сферах выросла фопономика

За первое полугодие 2021 года 44 тысячи новых предпринимателей начали свою деятельность, и только около 12 тысяч – закрылись. Самыми популярными сферами были: IТ, розничная торговля, обеспечение блюдами и напитками, предоставление информационных и индивидуальных услуг и тому подобное.

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Сферы, где количество ФЛП выросло с начала 2021 года

IТ сфера выросла на 9%, поскольку было 15,76 тысячи ФЛП, а сейчас – 188,97 тысячи.

выросла на 9%, поскольку было 15,76 тысячи ФЛП, а сейчас – 188,97 тысячи. Сфера розничной торговли , где относительный рост составляет 1,6%, а количество ФЛП – 647,72 тысячи, что на 10,15 тысячи больше, чем было в начале 2021 года.

, где относительный рост составляет 1,6%, а количество ФЛП – 647,72 тысячи, что на 10,15 тысячи больше, чем было в начале 2021 года. Еда и напитки – на 6%, по сколько в январе в этой сфере было 58,59 тысячи бизнесов, а сейчас почти 62,25 тысячи.

– на 6%, по сколько в январе в этой сфере было 58,59 тысячи бизнесов, а сейчас почти 62,25 тысячи. Информационные услуги – на 8% и насчитывает сейчас 42,36 бизнесов, против 29,08 тысячи, которые были в начале 2021 года.

– на 8% и насчитывает сейчас 42,36 бизнесов, против 29,08 тысячи, которые были в начале 2021 года. Индивидуальные услуги – на 2%, или на 1,87 тысячи компаний и в настоящее время в Украине зарегистрировано более 94,35 тысячи ФЛП.

Сферы, где чаще всего закрывали бизнес от начала 2021 года:

оптовая торговля – 3,45 тысячи ФЛП,

складское хозяйство – 2,88 тысячи ФЛП,

предоставление социальной помощи – 946 ФЛП,

теле- и радиовещание – 769 ФЛП,

авиационный транспорт – 622 ФЛП.

Как уменьшилось количество ФЛП от начала 2021 года / Инфографика Опендатабот