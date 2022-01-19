В Украине останавливают работу производители стекла из-за цен на газ

Сразу 3 предприятия стекольной отрасли в Украине были вынуждены прекратить работу. Произошло это из-за роста цен на газ, который предопределяет до 50% себестоимости стекольной продукции.

В то же время другие предприятия перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей.

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При чем здесь цены на газ

Как поясняют в Ассоциации производителей "Стекло Украины", газ предопределяет до 50% себестоимости стекольной продукции. Значительный рост цен на энергоносители вызывает стремительный рост конечной цены украинской продукции.

Всего на предприятиях стекольной отрасли Украины работает более 12 000 человек. Однако рабочие места оказываются под угрозой, ведь производства быстро становятся убыточными и находятся на стадии банкротства и полного закрытия.

Поэтому производители обратились в Кабинет Министров с просьбой разработать программу поддержки отрасли с предоставлением льготных антикризисных кредитов. Также они просят:

компенсировать цены на газ в период кризисной ситуации,

разрешить участвовать в покупке "социального" газа.

В Украине выросли январские тарифы на газ

Газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в январе 2022 года. При этом, большинство поставщиков оставили только летнее предложение, оно действует до конца апреля текущего года. Месячные тарифы, которые компании предлагают на текущий январь, растут до 60 гривен за кубометр.

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