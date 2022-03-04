В Украине ослабили налоговый контроль на время войны
4 марта 2022 , 16:49Читати новину українською
Источник:телеканал Рада
Верховная Рада приняла в целом законопроекты об особенностях налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения.
Предприниматели могут не беспокоиться за налоговые отчеты сейчас. Их, а также другие документы можно будет подать в течение 90 дней после прекращения или отмены военного положения.
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Также в период военного положения не будут проводиться какие-либо проверки своевременности и полноты представления отчетов или документов отчетного характера,
– рассказал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.
Другие изменения для предпринимателей
- освобождаются от ответственности плательщики при невозможности выполнения своих обязанностей;
- налоговые проверки не начинаются, а начатые проверки останавливаются;
- операции по добровольной передаче средств или товаров для нужд армии или теробороны не считаются операциями по реализации для целей налогообложения.