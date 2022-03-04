Предприниматели могут не беспокоиться за налоговые отчеты сейчас. Их, а также другие документы можно будет подать в течение 90 дней после прекращения или отмены военного положения.

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Также в период военного положения не будут проводиться какие-либо проверки своевременности и полноты представления отчетов или документов отчетного характера,

– рассказал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Другие изменения для предпринимателей