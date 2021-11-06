В Украине, к примеру, одному человеку нужно 11 433 гривны, чтобы прожить месяц, не тратя ничего на аренду жилья. А для семьи из четырех человек нужно 39 187 гривен, по данным Numbeo.

Интересно Где в Украине платят больше всего: рейтинг областей – инфографика

Журналисты 24 канала собрали для вас данные:

сколько нужно одному человеку для жизни в месяц в разных странах мира (без учета аренды);

насколько в других странах стоимость жизни дороже или дешевле, чем в Украине.

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Лидеры рейтинга

Самая дорогая жизнь на Бермудских островах, которые по сути не являются отдельным государством, а принадлежат Великобритании. Одному человеку нужно по крайней мере 48 312 гривен ежемесячно на расходы, кроме аренды. Жизнь там на 350% дороже, чем в Украине. К примеру, куриное филе там стоит 460 гривен за килограмм, а полноценный ужин на двоих в ресторане может обойтись почти в 4 тысячи гривен. Среди суверенных государств первенство по дороговизне жизни занимает Швейцария. Один человек может тратить в среднем 41 792 гривны, что на 282% больше, чем в Украине. К примеру маленькая бутылочка воды здесь стоит более 100 гривен, а килограмм говядины – 1 400 гривен. В тройку самых дорогих стран для жизни входит Норвегия. Там на ежемесячные расходы человеку идет 33 420 гривен, что на 222% дороже, чем в Украине. Месячный абонемент в транспорте стоит более 2 300 гривен, а поллитра пива – 275 гривен.

В десятку самых дорогих стран и территорий также вошли Исландия, Барбадос, Джерси, Дания, Люксембург, Израиль и Багамские острова.



Жители стран с дорогими ценами обычно могут позволить себе больше, чем жители стран с низкими ценами / Фото Unsplash

Где в мире живется дешевле

Самый дешевый в списке из 139 стран оказался Пакистан. Там одному человеку достаточно иметь 7 820 ежемесячно при условии наличия собственного жилья, что на 38% дешевле, чем в Украине. В дешевом пакистанском ресторане можно поесть за 38 гривен, а купить маленькую бутылку колы – за 7 гривен.

Удивительно дешево в Индии, где при этом живет более 100 миллиардеров, по данным Forbes. Один индиец может прожить месяц на 8 400 гривен, что на 25% дешевле, чем в Украине.

На третьем месте с конца оказался Узбекистан с необходимой суммой для жизни в 9 988 гривен. Это на 18% меньше, чем нужно украинцу. Билет в транспорте стоит меньше 4 гривен, а литр бензина – менее 15 гривен.

Какое место у Украины

Украина заняла 121 место из 139 позиций. Поэтому, если судить по рейтингу, в Украине действительно очень дешево. Но не следует оценивать стоимость жизни исключительно по ценам. Ведь в странах, где выше цены, обычно и существенно выше уровень дохода. Для примера, стоимость жизни в Швейцарии дороже в 3,6 раза, а средняя зарплата там выше аж в 10 раз.

Обратите внимание! Все данные собраны с сайта Numbeo. Они в свою очередь собирают не официальные данные Госстата и его соответствий в других странах, а информацию от людей в разных городах разных стран.