В Украине в вечернее время образовался дефицит электроэнергии: вероятная причина

По состоянию на начало июня в Украине образовался дефицит предложений электроэнергии на рынке "на сутки вперед". Нехватка ресурсов наблюдалась преимущественно поздно вечером – в 22:00.

Согласно данным "Оператора рынка", 5 июня дефицит электроэнергии составил 320 мегаватт. А это – 8% от спроса, который был на рынке "на сутки вперед".

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Такие дефициты электроэнергии привели к скачку цены: в последние дни цена на электроэнергию в вечернее время возросла до 2048 гривен за мегаватт в час. Если сравнить эти показатели с аналогичным периодом в мае, то можно увидеть, что цена увеличилась на 120%.

Что означает рынок "на сутки вперед"

Это сегменты нового рынка электрической энергии в Украине, который заработал с 1 июля 2019 года. Он предполагает, что участник аукциона участвует в торгах и платит сегодня, а электрическую энергию получает завтра. Многие эксперты отмечают, что цены на внутрисуточном рынке всегда выше, чем цены на рынке сутки вперед.

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Стоит добавить, что 1 июня в Минэнерго состоялось совещание под руководством нового министра Германа Галущенка. После нее министерство обратилось с письмом к НКРЕКП с предложением ввести временный запрет трейдерам и электропоставщикам подавать заявки на продажу электроэнергии на рынок "на сутки вперед".

Ранее с этой инициативой выступал холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова.

По словам основательницы "Лиги Антитраста" Агии Загребельской, такие инициативы министра Галущенка и компании ДТЭК приведут к снижению конкуренции и усиление рыночной власти компании ДТЭК и других на рынке "на сутки наперед".

Вероятная причина дефицита электроэнергии

По состоянию на 7 июня в Украине ввели в аварийный ремонт сразу 2 энергоблока ТЭС. Речь идет о Запорожской ТЭС и Кураховской ТЭС, которые принадлежат компании ДТЭК Ахметова. В последний раз блоки ТЭС массово выводились в аварийный ремонт в разгар февральских морозов. Тогда такая ситуация на фоне уменьшения объема производства атомной генерации создала в стране энергетический кризис.