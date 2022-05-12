Украине нужно примерно 5 – 8 миллиардов долларов помощи в месяц, – Милованов

Евросоюз выплатит Украине второй транш макрофинансовой помощи на 600 миллионов евро до 20 мая. Это хорошие новости для нашего государства, однако расслабляться не стоит, ведь в условиях войны нужно гораздо больше.

Об этом 24 канала рассказал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Все эти деньги уйдут в госбюджет.

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По словам Милованова, то, что ЕС оказывает такую помощь, очень важно для Украины и поможет в условиях войны с Россией.

Деньги, которые нам нужны, это примерно 5 – 8 миллиардов долларов в месяц. Здесь 600 миллионов. То есть это на 2-3 дня, условно говоря. Тимофей Милованов Президент Киевской школы экономики

Как отметил Милованов, очень хорошо, что такие суммы помощи поступают Украине от одного источника финансирования. Однако украинская сторона должна бороться, чтобы в дальнейшем суммы были больше и к этому приобщались и другие источники.

Европейский Союз одобрил выделение 600 миллионов евро макрофинансовой помощи Украине. Это часть пакета экстренной помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро, принятого в начале 2022 года.

Напомним, что согласно исследованию Киевской школы экономики, общие потери экономики Украины из-за полномасштабного вторжения России составляют ориентировочно 564 – 600 миллиардов долларов.

Помощь Украине в условиях войны: другие новости

Палата представителей США приняла законопроект о выделении 40 миллиардов долларов в поддержку Украины. Эти деньги стали первой суммой, которую пообещали Украине после подписания ленд-лиза.

Министр финансов Сергей Марченко 2 мая сообщил, что Украина получила очередную часть грантовых средств от доноров Всемирного банка. Ее размер составляет 495 миллионов евро. Это произошло в рамках программы второго займа на политику развития в сфере экономического обновления Украины.

Украина в апреле получила грант на 88,5 миллиона евро из Целевого фонда Всемирного банка. Эти деньги будут направлены на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных потребностей, расходов на здравоохранение и поддержку внутренне перемещенных лиц.

Сергей Марченко заявил, что Украина хочет получать как минимум 5 миллиардов долларов в месяц как международную помощь. Из этой суммы примерно 2 миллиарда – от США.

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