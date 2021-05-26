В Украине нет потребности в импортной электроэнергии, – Герус

Украина до октября 2021 года прекращает импорт электроэнергии из Беларуси и России. Впрочем, в нашей стране достаточно собственного электричества, чтобы не ввозить его из этих государств.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус. И добавил, в Украине даже наблюдается профицит электроэнергии.

Актуально НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси

Он отметил, решение Нацкомиссии по энергетике и тарифам не окажет влияния на рынок, так как там есть достаточная конкуренция. И именно она и обеспечивает справедливую рыночную цену электроэнергии.

Потребности в импортной электроэнергии на сегодня нет. Поэтому, если мы имеем справедливую рыночную цену, лучше ее платить украинским производителям,

– отметил политик.

По его словам, сейчас также много энергии производится из солнечных электростанций, благодаря "Укргидроэнерго" и государственному предприятию "Энергоатом". К тому же тот импорт, который был в апреле 2021 года, не составлял и одной десятки процента.

"Уверен, что никакого влияния на цену запрет импорта не будет иметь", – убежден Андрей Герус.

Нет рисков дефицита электроэнергии, – Герус

Депутат вспомнил, что зимой 2021 года была ситуация, когда в Украине возникли определенные дефициты электроэнергии. Это создало определенные риски blackout и веерных отключений.

Что такое blackout и веерные отключения? Blackout – нарушение работы энергетической системы, связанное с повреждением оборудования, ухудшением качества электроэнергии или перерывом в электроснабжении потребителей.



Веерные отключения – поочередные отсоединения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему.

Он объяснил: это было обусловлено тем, что определенные компании тепловой генерации не завезли и не сформировали достаточно запасов угля. Поэтому зимой в Украину импортировали электроэнергию, чтобы обеспечить надежность и бесперебойность ее подачи.

"В мае и до сентября такого риска нет. Электроэнергия у нас будет, и нет рисков какого-то дефицита. Поэтому ее просто запретили, чтобы не покупать то, что нам не нужно", – подчеркнул Андрей Герус.

И добавил, запрет импорта обусловлен и определенными политическими факторами. Речь идет о контраверсионных и неприемлемых решениях, которые принимаются в Беларуси.

Национальная комиссия по энергетике и тарифам запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину. Соответствующее решение было принято 26 мая. Запрет будет действовать до октября 2021 года.

Герус прокомментировал запрет импорта электроэнергии из Беларуси и России: видео