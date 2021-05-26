Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус. И добавил, в Украине даже наблюдается профицит электроэнергии.
Актуально НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
Он отметил, решение Нацкомиссии по энергетике и тарифам не окажет влияния на рынок, так как там есть достаточная конкуренция. И именно она и обеспечивает справедливую рыночную цену электроэнергии.
Потребности в импортной электроэнергии на сегодня нет. Поэтому, если мы имеем справедливую рыночную цену, лучше ее платить украинским производителям,
– отметил политик.
По его словам, сейчас также много энергии производится из солнечных электростанций, благодаря "Укргидроэнерго" и государственному предприятию "Энергоатом". К тому же тот импорт, который был в апреле 2021 года, не составлял и одной десятки процента.
"Уверен, что никакого влияния на цену запрет импорта не будет иметь", – убежден Андрей Герус.
Нет рисков дефицита электроэнергии, – Герус
Депутат вспомнил, что зимой 2021 года была ситуация, когда в Украине возникли определенные дефициты электроэнергии. Это создало определенные риски blackout и веерных отключений.
Что такое blackout и веерные отключения?Blackout – нарушение работы энергетической системы, связанное с повреждением оборудования, ухудшением качества электроэнергии или перерывом в электроснабжении потребителей.
Веерные отключения – поочередные отсоединения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему.
Он объяснил: это было обусловлено тем, что определенные компании тепловой генерации не завезли и не сформировали достаточно запасов угля. Поэтому зимой в Украину импортировали электроэнергию, чтобы обеспечить надежность и бесперебойность ее подачи.
"В мае и до сентября такого риска нет. Электроэнергия у нас будет, и нет рисков какого-то дефицита. Поэтому ее просто запретили, чтобы не покупать то, что нам не нужно", – подчеркнул Андрей Герус.
И добавил, запрет импорта обусловлен и определенными политическими факторами. Речь идет о контраверсионных и неприемлемых решениях, которые принимаются в Беларуси.
Герус прокомментировал запрет импорта электроэнергии из Беларуси и России: видео