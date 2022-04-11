"Украине немедленно нужна значительная поддержка": Всемирный банк счел экономические последствия
Источник:Reuters
Во Всемирном банке заявили, что полномасштабное вторжение России в Украину наносит мощный удар по нашей экономике. Именно поэтому Украина немедленно нуждается в значительной финансовой поддержке.
Соответствующую информацию озвучила вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде. Об этом стало известно 10 апреля – на 46-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Всемирный банк заявил, что Украине нужна финансовая поддержка
Российское вторжение наносит мощный удар по экономике Украины и приносит огромный ущерб ее инфраструктуре. Украине срочно требуется огромная финансовая поддержка, поскольку она пытается поддерживать свою экономику, а правительство работает для поддержки граждан Украины, сталкивающихся с экстремальной ситуацией,
– сообщила Бьерде.
Во Всемирном банке объяснили, что война:
- сделала невозможным деятельность экономики на большой территории Украины;
- нарушила сельскохозяйственные посевы и сбор урожая.
Более того, банкиры заявили, что, вероятно, объем производства в Украине сократится на 45,1%. В частности, это произошло и из-за закрытия многих предприятий.
"Закрытие украинских портов в Черном море привело к сокращению примерно на 90% экспорта зерна из страны, а также примерно половины всего экспорта в целом", – пояснили в банке.
Добавили также, что экономика страны-оккупанта в 2022 году сократится более чем на 11%.
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