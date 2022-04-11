Соответствующую информацию озвучила вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде. Об этом стало известно 10 апреля – на 46-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Всемирный банк заявил, что Украине нужна финансовая поддержка

Российское вторжение наносит мощный удар по экономике Украины и приносит огромный ущерб ее инфраструктуре. Украине срочно требуется огромная финансовая поддержка, поскольку она пытается поддерживать свою экономику, а правительство работает для поддержки граждан Украины, сталкивающихся с экстремальной ситуацией,

– сообщила Бьерде.

Во Всемирном банке объяснили, что война:

сделала невозможным деятельность экономики на большой территории Украины;

нарушила сельскохозяйственные посевы и сбор урожая.

Более того, банкиры заявили, что, вероятно, объем производства в Украине сократится на 45,1%. В частности, это произошло и из-за закрытия многих предприятий.

"Закрытие украинских портов в Черном море привело к сокращению примерно на 90% экспорта зерна из страны, а также примерно половины всего экспорта в целом", – пояснили в банке.

Добавили также, что экономика страны-оккупанта в 2022 году сократится более чем на 11%.

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