Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире совместного вещания, передает 24 канал. По его словам, не должно быть и задержек таких выплат.

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Я не предусматриваю каких-либо задержек и сокращений социальных расходов. Обычно нужно усиливать адресность этих расходов, верификацию, чтобы это было справедливо – те, кто имеет поддержку со стороны государства, чтобы его получали, а не злоупотребляли этим

– сказал Марченко.

Он подчеркнул, что социальные выплаты являются приоритетными, как и военные. На 100% будут обеспечены расходы пенсионного обеспечения, социальной защиты, образования, здравоохранения, они приоритетны.

Ранее в правительстве предполагали, что существенное недовыполнение бюджета Украины может привести к сокращению социальных выплат в мае.

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