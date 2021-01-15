В Украину идет значительное похолодание, а запасов угля на складах ТЭС не хватает. Несмотря на это, в "Укрэнерго" заверили, что аварийных отключений электроэнергии из-за этого не будет.

По всей стране 16 – 20 января прогнозируют значительное похолодание, столбики термометров в среднем опустятся до -17 градусов. Из-за этого украинцы будут потреблять больше электроэнергии, пишет пресс-служба "Укрэнерго".

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В пиковые часы они могут вырасти до 3 000 МВт и в целом достигать до 25 000 тысяч МВт. Однако компания запланировала ряд мер, чтобы сбалансировать энергосистему и покрыть дополнительную нагрузку.

Справка. Основными мерами является увеличение производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС. Кроме этого, намерены повысить уровень нагрузки тепловых электростанций.

Как отметили в компании, по состоянию на 14 января на складах ТЭС и ТЭЦ есть 688 тысяч тонн угля. При этом, минимально необходимая норма – 900 тысяч тонн. Из-за этого могут подключить дополнительные энергоблоки ТЭС на газе и мазуте.

Несмотря на появление в СМИ публикаций о якобы возможность введения графика аварийных ("веерных") отключений, сообщаем, что такого пока не планируются,

– заверили в "Укрэнерго".

Там подчеркнули, что применение графиков ограничения мощности не касаются "веерных отключений" и не предусматривают отключения потребителей.

"Этот инструмент предусматривает снижение мощности потребления отдельных промышленных предприятий, где это возможно. Это происходит без нарушения их технологических процессов", – добавили в компании.

Кроме этого, там отметили, что даже таки мер не планируют вводить. К тому же, графики ограничения мощности обязательно заранее согласовывают с Минэнергетики.

Что такое "веерное отключение"? Так называют временное отключение электроснабжения потребителей. Чаще всего энергокомпании делают это из-за аварий в электросетях. Кроме этого, к таким мерам могут прибегать и из-за превышения потребления электричества над мощностью генерации.

Как комментирует Денис Шмыгаль

О том, что в аварийных отключениях электроэнергии нет нужды, говорил и премьер Денис Шмыгаль. По словам чиновника, "ситуация непростая, но и не критически сложная", пишет Интерфакс-Украина.

Он заверил, что кроме импорта угля, его обеспечат украинские шахты. "Когда склады были забиты, шахты приостановили или сократили добычу. Сейчас его начинают восстанавливать, для этого нужно время", – добавил он.