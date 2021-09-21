В Украине начинает работу миссия МВФ: на чем она сосредоточится
21 сентября 2021 , 10:49Читати новину українською
Источник:фейсбук Екатерины Рожковой
В Украине 21 сентября 2021 года начала работу миссия Международного валютного фонда. Об этом в своем фейсбуке рассказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.
Миссия МВФ в Украине
Рожкова рассказала, что миссия МВФ сосредоточится на таких вопросах как:
- независимость НБУ,
- реформы судебной сферы,
- укрепление антикоррупционных институтов,
- проект госбюджета на 2022 год.
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Сотрудничество с МВФ – первоочередная задача для Украины
Также заместитель главы Нацбанка отметила, что продолжение сотрудничества с Фондом является важной задачей для Украины.
Продолжение сотрудничества с МВФ является сейчас одной из первоочередных задач украинской власти. Надеюсь на успешные результаты переговоров,
– говорится в заметке Рожковой.
МВФ и Украина: последние новости
- 23 августа направил в Украину 2,7 миллиарда долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это – безвозвратная помощь. В Кабмине сообщили, что эти деньги направят на социальные выплаты.
- По словам Екатерины Рожковой, это – деньги новой эмиссии. В Украине их назвали замечательным подарком ко Дню Независимости.
- Сейчас Украина также может получить 700 миллионов долларов транша. По словам Даниила Гетманцева, есть шанс, что это произойдет уже в октябре.