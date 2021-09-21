Миссия МВФ в Украине

Рожкова рассказала, что миссия МВФ сосредоточится на таких вопросах как:

  • независимость НБУ,
  • реформы судебной сферы,
  • укрепление антикоррупционных институтов,
  • проект госбюджета на 2022 год.

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Сотрудничество с МВФ – первоочередная задача для Украины

Также заместитель главы Нацбанка отметила, что продолжение сотрудничества с Фондом является важной задачей для Украины.

Продолжение сотрудничества с МВФ является сейчас одной из первоочередных задач украинской власти. Надеюсь на успешные результаты переговоров,
говорится в заметке Рожковой.

МВФ и Украина: последние новости

  • 23 августа направил в Украину 2,7 миллиарда долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это – безвозвратная помощь. В Кабмине сообщили, что эти деньги направят на социальные выплаты.
  • По словам Екатерины Рожковой, это – деньги новой эмиссии. В Украине их назвали замечательным подарком ко Дню Независимости.
  • Сейчас Украина также может получить 700 миллионов долларов транша. По словам Даниила Гетманцева, есть шанс, что это произойдет уже в октябре.