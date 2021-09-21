Миссия МВФ в Украине

Рожкова рассказала, что миссия МВФ сосредоточится на таких вопросах как :

независимость НБУ,

реформы судебной сферы,

укрепление антикоррупционных институтов,

проект госбюджета на 2022 год.

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Сотрудничество с МВФ – первоочередная задача для Украины

Также заместитель главы Нацбанка отметила, что продолжение сотрудничества с Фондом является важной задачей для Украины.

Продолжение сотрудничества с МВФ является сейчас одной из первоочередных задач украинской власти. Надеюсь на успешные результаты переговоров,

– говорится в заметке Рожковой.

Напомним , что во время миссии МВФ в Украине также начнется обработка соглашения по программе кредитования stand-by. Об этом 11 сентября стало известно со слов заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована. Подробнее об этом, читайте здесь .

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