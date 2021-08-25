В Украине начали дешеветь бензин и дизельное топливо
25 августа 2021 , 16:35Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
В Украине, по сравнению с 24 августа, снизились цены на бензин и дизельное топливо. Конечно говорится о небольшом уменьшении стоимости.
В основном говорится об уменьшении стоимости на 0,02 гривны. Об этом стало известно после мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
К теме Стоимость топлива на АЗС выросла: Минэкономики установило новые предельные цены
Цены на бензин и дизельное топливо уменьшились
Проведя мониторинг "Консалтинговая группа А-95" выяснила, что цена:
- на бензин А-92 составляет 29,30 гривны за литр, то есть 0,02 гривны;
- на бензин А-95 – 30,20 гривны за литр, то есть 0,02 гривны;
- на дизельное топливо – 28,20 гривны за литр, то есть 0,02 гривны.
Однако цена автогаза не изменилась – осталась на отметке 17,46 гривны за литр.
Цены на бензин и дизельное топливо: последние новости
- В начале августа 2021 года правительство установило новую среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, из которой будет исчисляться предельная цена реализации топлива на АЗС.
- Согласно расчетам "Нафтогаза", в Минэкономики отметили, что средняя стоимость бензина должна составлять 26,86 гривны за литр, а дизельного топлива – 22,24 гривны за литр.
- Кстати, согласно постановлению Кабмина, максимальная розничная наценка должна составлять – 5 гривен на бензин и 7 гривен на дизельное топливо.
- Более того, с 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.