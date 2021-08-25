В основном говорится об уменьшении стоимости на 0,02 гривны. Об этом стало известно после мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

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Цены на бензин и дизельное топливо уменьшились

Проведя мониторинг "Консалтинговая группа А-95" выяснила, что цена:

на бензин А-92 составляет 29,30 гривны за литр, то есть 0,02 гривны;

на бензин А-95 – 30,20 гривны за литр, то есть 0,02 гривны;

на дизельное топливо – 28,20 гривны за литр, то есть 0,02 гривны.

Однако цена автогаза не изменилась – осталась на отметке 17,46 гривны за литр.

Цены на бензин и дизельное топливо: последние новости