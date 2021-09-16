Почему произошло увеличение цен

Примечательно, что цены повысились именно после публикации новой предельной цены.

Интересно Бензин в Украине снова подорожает: Минэкономики установило новые предельные цены

Как изменились цены

По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на:

бензин А-92 составляют 29,29 гривны за литр (+0,05 гривен),

бензин А-95 – 30,17 гривны за литр (+0,05 гривен),

дизельное топливо – 28,42 гривны за литр (+0,04 гривен),

автогаз – 17,51 гривны за литр (+0,03 гривен).

Интересно! Как пишет Enkorr, задержки железнодорожных цистерн на узловых станциях "Укрзализныци" спровоцировали локальные дефициты дизельного топлива и уже привели к росту цен.

Заметим, что в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Нововведение работает с 15 мая 2021 года. Такое регулирование цен ввели с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности топлива для населения.