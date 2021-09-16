Почему произошло увеличение цен
Примечательно, что цены повысились именно после публикации новой предельной цены.
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Как изменились цены
По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на:
- бензин А-92 составляют 29,29 гривны за литр (+0,05 гривен),
- бензин А-95 – 30,17 гривны за литр (+0,05 гривен),
- дизельное топливо – 28,42 гривны за литр (+0,04 гривен),
- автогаз – 17,51 гривны за литр (+0,03 гривен).
Заметим, что в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Нововведение работает с 15 мая 2021 года. Такое регулирование цен ввели с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности топлива для населения.