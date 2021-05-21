В Украине могут запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси

21 мая 2021 , 13:15
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Источник:

НКРЭКУ

Нацкомиссия по энергетике и тарифам вскоре рассмотрит вопрос о запрете импорта электроэнергии из соседних России и Беларуси. Соответствующее обсуждение запланировано на 26 мая.

Ранее регулятор уже получил полномочия ограничивать соответствующую пропускную способность.

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Заметим, что с 15 мая 2021 года вступил в силу закон, который предоставил регулятору полномочия ограничивать доступную пропускную способность в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества.

Что такое энергетическое сообщество?

Энергетическое сообщество – это международная организация, в которую входят страны ЕС и третьи страны. Цель создания ЭС – расширение энергетического рынка Евросоюза на страны Юго-Восточной Европы.

Известно, что ограничение импорта с Россией и Беларусью должно рассматриваться в комплексе мер по обеспечению безопасности электроснабжения. 26 мая Нацкомиссия рассмотрит проект постановления "О распределении пропускной способности межгосударственных сечений".

Что предполагает этот проект

  • Предлагают временно ограничить доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год.
  • Ввести механизмы контроля за накоплением угля.

Что этому предшествовало

  • Глава Минэнерго Герман Галущенко направил обращение в НКРЭКУ об ограничении импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества.
  • С 1 марта Украина возобновила экспорт электроэнергии с "острова Бурштынской ТЭС" в европейскую энергосистему ENTSO-E. А 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России.
Обратите внимание! По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина вынуждена импортировать электроэнергию из России из-за присоединения к общим энергосистемам.
Автор: Альона Захарова