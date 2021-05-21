В Украине могут запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Нацкомиссия по энергетике и тарифам вскоре рассмотрит вопрос о запрете импорта электроэнергии из соседних России и Беларуси. Соответствующее обсуждение запланировано на 26 мая.

Ранее регулятор уже получил полномочия ограничивать соответствующую пропускную способность.

Важно Зеленский подписал закон, позволяющий остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Заметим, что с 15 мая 2021 года вступил в силу закон, который предоставил регулятору полномочия ограничивать доступную пропускную способность в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества.

Что такое энергетическое сообщество? Энергетическое сообщество – это международная организация, в которую входят страны ЕС и третьи страны. Цель создания ЭС – расширение энергетического рынка Евросоюза на страны Юго-Восточной Европы.

Известно, что ограничение импорта с Россией и Беларусью должно рассматриваться в комплексе мер по обеспечению безопасности электроснабжения. 26 мая Нацкомиссия рассмотрит проект постановления "О распределении пропускной способности межгосударственных сечений".

Что предполагает этот проект

Предлагают временно ограничить доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год.

Ввести механизмы контроля за накоплением угля.

Что этому предшествовало

Глава Минэнерго Герман Галущенко направил обращение в НКРЭКУ об ограничении импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества.

С 1 марта Украина возобновила экспорт электроэнергии с "острова Бурштынской ТЭС" в европейскую энергосистему ENTSO-E. А 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина вынуждена импортировать электроэнергию из России из-за присоединения к общим энергосистемам.