В Украине могут снизить НДС на некоторые группы товаров

Украина может ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отдельные категории продуктов питания. В ЕС такие специальные льготные ставки начнут действовать с 1 июля 2022 года.

Почему могут снизить НДС на некоторые группы товаров

Инициатор проекта №7023 Игорь Палица 17 февраля, во время круглого стола в Торгово-промышленной палате Украины, отметил, что он необходим Украине, чтобы украинская продукция выигрывала в конкурентной борьбе на внутреннем и внешнем рынках, сообщает 24 канал.

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По мнению нардепа, другие государства хотят видеть в магазинах свою собственную продукцию, а не украинскую. Вместе с этим закупают в Украине только сырье. Но, если будет снижен НДС на некоторые группы товаров, мы сможем конкурировать с другими странами.

Наш аграрный сектор преимущественно отправляет за границу зерно, овощи и фрукты, где они перерабатываются и создают дополнительный ВВП для других стран. Мы должны это наконец-то изменить,

– считает Игорь Палица, инициатор законопроекта.

Риски принятия законопроекта

, что законопроект предполагает снижение НДС не только на продукты, но и коммуналку.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что несмотря на благие намерения, которые несет законопроект, под ними могут маскироваться куча рисков. Речь идет о том, что большинство групп товаров недобросовестный бизнес станет маскировать под те, для которых предусмотрен "нулевой" НДС.

Сделаешь на хлеб, потом молоко станет хлебом по документам. У нас много компаний, работающих "в белую", с ними нужно садиться, брать их объемы и делать калькуляцию. Возможно, если мы возьмем 10 секторов наиболее важных и по "белым" предприятиям перечислим, то будет не 60 миллиардов, а 20 миллиардов гривен,

– поделился Арахамия.

Чтобы снизить потери государственного бюджета от снижения НДС, представители производителей предложили уменьшать ставку до 7% или 10%.

Что следует знать о законопроекте №7023 Законопроект предусматривает снижение ставок НДС на продукты питания до 0% и коммунальные услуги до 7%. Авторы инициативы считают, что он позволит сохранить конкурентоспособность украинских производителей в условиях введения на территории ЕС "нулевого" НДС на продукты с 1 июля 2022 года.

Нулевое НДС на продукты и коммунальные услуги: смотрите видео