Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров, который подготовило Министерство социальной политики. Сейчас документ обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Важно В Киеве изменили правила предоставления субсидий: как ее можно теперь получить

Что могут изменить

Человек сможет претендовать на субсидию, имея депозит в банке на сумму не более 100 тысяч гривен . Тогда как сейчас сумма не должна превышать 54,725 тысячи гривен.

на сумму не более . Тогда как сейчас сумма не должна превышать 54,725 тысячи гривен. Право на субсидию получат те, у кого второе жилье принадлежит на правах общей совместной или долевой собственности и расположено в сельской местности .

. Документом также планируется утвердить новые формы заявления и декларации, которые подаются при оформлении субсидий.

Заметим, что ранее Кабмин существенно изменил порядок назначения жилищных субсидий. По новым правилам, которые заработали с 1 мая, будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.

Интересно! Министерство социальной политики Украины в марте 2021 года выделило на финансирование субсидий украинцев, для оплаты жилищно-коммунальных услуг, почти 5 миллиардов гривен. В целом субсидии получили примерно 3 тысячи домохозяйств.

Кто сейчас может получить субсидии: