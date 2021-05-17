Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров, который подготовило Министерство социальной политики. Сейчас документ обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.
Важно В Киеве изменили правила предоставления субсидий: как ее можно теперь получить
Что могут изменить
- Человек сможет претендовать на субсидию, имея депозит в банке на сумму не более 100 тысяч гривен. Тогда как сейчас сумма не должна превышать 54,725 тысячи гривен.
- Право на субсидию получат те, у кого второе жилье принадлежит на правах общей совместной или долевой собственности и расположено в сельской местности.
- Документом также планируется утвердить новые формы заявления и декларации, которые подаются при оформлении субсидий.
Заметим, что ранее Кабмин существенно изменил порядок назначения жилищных субсидий. По новым правилам, которые заработали с 1 мая, будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.
Кто сейчас может получить субсидии:
- Люди, которые проживают в жилых домах (в том числе гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в сельской местности тоже).
- Люди, которые проживают в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в сельской местности тоже).
- Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.