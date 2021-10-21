В Украине – кризисная ситуация в энергетике, – Олийнык о запасах газа в хранилищах

Запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли 18,5 миллиарда кубических метров. Однако ситуация все равно может быть кризисной.

Такое мнение в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык. По его словам, сейчас идет борьба за газ, уголь и электроэнергию.

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"Я считаю, что, действительно, на сегодня в Украине сложилась кризисная ситуация. Об этом даже говорит закон о рынке газа. Там есть статья 6, которая определяет различные уровни кризисной ситуации в сфере энергетики", – сказал Дмитрий Олийнык.

Последствия глобального кризиса

Председатель Совета Федерации работодателей считает, что Украине может не хватить по балансу газа в хранилищах. Энергетическая система может не выдержать низкой температуры.

В то же время по словам Олийныка, сейчас в Украине не построен классический рынок газа. Он ориентирован исключительно на один индикатор.

Конечно, Россия здесь играет свою роль, но в целом – это мировой глобальный кризис.

Дмитий Олийнык Председатель Совета Федерации работодателей Украины

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Запасы газа в Украине: коротко