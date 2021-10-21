Такое мнение в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык. По его словам, сейчас идет борьба за газ, уголь и электроэнергию.
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"Я считаю, что, действительно, на сегодня в Украине сложилась кризисная ситуация. Об этом даже говорит закон о рынке газа. Там есть статья 6, которая определяет различные уровни кризисной ситуации в сфере энергетики", – сказал Дмитрий Олийнык.
Последствия глобального кризиса
Председатель Совета Федерации работодателей считает, что Украине может не хватить по балансу газа в хранилищах. Энергетическая система может не выдержать низкой температуры.
В то же время по словам Олийныка, сейчас в Украине не построен классический рынок газа. Он ориентирован исключительно на один индикатор.
Конечно, Россия здесь играет свою роль, но в целом – это мировой глобальный кризис.
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Запасы газа в Украине: коротко
- В конце сентября 2021 премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону, а техническая готовность регионов тогда составляла более 90%.
- Запасы газа в подземных хранилищах, по словам Шмыгаля, превысили 18,5 миллиарда кубических метров. В 2018 году они составляли 17,1 миллиарда кубов.
- Советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук сообщила, что Украина использовала так называемую предварительную политику – закачивала в подземные хранилища газ весну и все лето. По ее мнению, газовых кризисов в течение зимы 2021 – 2022 гг. не будет.