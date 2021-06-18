В Украине вскоре поменяют тарифы на электричество: кто будет платить меньше

Министерство энергетики на днях планирует представить обновленное постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии. Оно будет предусматривать дифференцированные тарифы для населения.
Об изменениях тарифов на электроэнергию во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Читайте также В Украине увеличили максимальные предельные цены на энергорынке
На украинцев ждут изменения тарифов на электричество
Мы хотим увидеть стабильность тех тарифов на электроэнергию и сделать дифференцированный подход, который позволит обеспечить социально уязвимую прослойку населения,
– отметил Галущенко.
По его словам, такая стабильность в тарифах на будущее позволит бытовым потребителям запланировать и принять меры по энергосбережению.
Министр уточнил, что уязвимые слои населения, которые потребляют до 100 киловатт в час электроэнергии в месяц, получат снижение тарифа.
"С 1 июля будет новый механизм, он будет предусматривать диверсификацию тарифов в зависимости от категории населения. Мы видим, что можем защитить социально уязвимые слои населения", – подчеркнул он.
Все это учли при разработке проекта нового постановления о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, которое представят на следующей неделе.Обратите внимание! 28 апреля Кабмин принял решение о еще одном продлении действия единой фиксированной цены на электроэнергию для всего населения. До 30 июня киловатт в час стоит 1,68 гривны.