Об изменениях тарифов на электроэнергию во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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На украинцев ждут изменения тарифов на электричество

Мы хотим увидеть стабильность тех тарифов на электроэнергию и сделать дифференцированный подход, который позволит обеспечить социально уязвимую прослойку населения,

– отметил Галущенко.

По его словам, такая стабильность в тарифах на будущее позволит бытовым потребителям запланировать и принять меры по энергосбережению.

Министр уточнил, что уязвимые слои населения, которые потребляют до 100 киловатт в час электроэнергии в месяц, получат снижение тарифа.

"С 1 июля будет новый механизм, он будет предусматривать диверсификацию тарифов в зависимости от категории населения. Мы видим, что можем защитить социально уязвимые слои населения", – подчеркнул он.

Все это учли при разработке проекта нового постановления о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, которое представят на следующей неделе.

Обратите внимание! 28 апреля Кабмин принял решение о еще одном продлении действия единой фиксированной цены на электроэнергию для всего населения. До 30 июня киловатт в час стоит 1,68 гривны.