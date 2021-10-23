В Украине изменят формат платежек за коммунальные услуги
Источник:пресс-служба Минэнергетики
Платежки за коммунальные услуги уже вскоре планируют изменить. В новом формате будет информация о потреблении энергоресурсов домохозяйствами.
Верховная Рада приняла Закон "Об энергетической эффективности". Поэтому коммунальные услуги станут доступнее.
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Кроме этого, документ позволит уменьшить расходы на теплоснабжение. Как считают в Минэнергетики, высокая эффективность поможет сохранить деньги и сократить потребление энергоресурсов. Поэтому это поможет предотвратить климатические изменения.
Какими будут платежки
По словам заместителя министра энергетики Юлии Подкоморной, новый формат платежек будет содержать подробную информацию о:
- потреблении (в частности сравнение показателей);
- доступных энергоэффективных программах;
- качестве услуг по поставке природного газа и электроэнергии.
Для объективного информирования населения и действенного внедрения инструментов государственной поддержки в сфере энергоэффективности законом предусматривается разработать новый формат платежки за коммунальные услуги,
– объяснила Подкоморная.
О чем еще говорится в законе
В законе также говорится об энергоэффективности в промышленности. Согласно документу, предприятия должны либо организовывать энергоаудит раз в 4 года, либо внедрить систему энергоменеджмента.
Кроме этого, благодаря документу вводится программа smart grid технологий на государственном уровне. Операторы систем распределения смогут снизить затраты в электросетях. В то же время потребитель сможет управлять своим спросом.Отметим! Согласно закону, впервые в области обеспечения энергетической эффективности введут ответственность за нарушение законодательства.
Изменения в комуслугах: главное
- Тарифы на комуслуги за год выросли на 2 миллиарда.
- В то же время количество долгов украинцев за "коммуналку" выросло в 1,5 раза. Больше всего задолженности за поставки и распределение природного газа.
- В конце сентября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца отопительного сезона тарифы на комуслуги не будут повышать.