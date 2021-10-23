Верховная Рада приняла Закон "Об энергетической эффективности". Поэтому коммунальные услуги станут доступнее.

Обратите внимание В Украине начинается отопительный сезон 2021 – 2022: когда и где включат тепло

Кроме этого, документ позволит уменьшить расходы на теплоснабжение. Как считают в Минэнергетики, высокая эффективность поможет сохранить деньги и сократить потребление энергоресурсов. Поэтому это поможет предотвратить климатические изменения.

Какими будут платежки

По словам заместителя министра энергетики Юлии Подкоморной, новый формат платежек будет содержать подробную информацию о:

потреблении (в частности сравнение показателей);

доступных энергоэффективных программах;

качестве услуг по поставке природного газа и электроэнергии.

Для объективного информирования населения и действенного внедрения инструментов государственной поддержки в сфере энергоэффективности законом предусматривается разработать новый формат платежки за коммунальные услуги,

– объяснила Подкоморная.

О чем еще говорится в законе

В законе также говорится об энергоэффективности в промышленности. Согласно документу, предприятия должны либо организовывать энергоаудит раз в 4 года, либо внедрить систему энергоменеджмента.

Кроме этого, благодаря документу вводится программа smart grid технологий на государственном уровне. Операторы систем распределения смогут снизить затраты в электросетях. В то же время потребитель сможет управлять своим спросом.

Отметим! Согласно закону, впервые в области обеспечения энергетической эффективности введут ответственность за нарушение законодательства.

Изменения в комуслугах: главное