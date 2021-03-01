Две семьи получили кредитные средства в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%". Церемония подписания первых договоров проходила во время Всеукраинского форума "Украина 30".

Повезло семьям Лапченко и Максимюк. Они подписали соглашения с банками на получение кредитных средств, которые должны получить в ближайшее время.

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Хочу поздравить счастливых владельцев квартир... Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе,

– заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Что известно об условиях госпрограммы "Доступная ипотека 7%"

7 украинских банков подписали соглашения с Фондом развития предпринимательства о том, что государство гарантирует компенсацию из бюджета части кредитной ставки до уровня 7% годовых.

В Минфине планируют выдать кредитов на 5 миллиардов гривен. По словам главы ведомства, ипотекой под 7% смогут воспользоваться 5 тысяч семей.

Программа рассчитана на украинцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Предметом ипотеки могут быть частный дом или квартира. В правительстве отмечают, что это может быть рынок первичного или вторичного жилья, однако дома должны быть построены не раньше 2018 года.

В программе могут принять участие граждане Украины, доход которых за последние полгода не превышает 10-кратный размер средней месячной заработной платы в соответствующем регионе Украины.



Инфографика об условиях программы "Доступная ипотека 7%" / Скриншот из видеотрансляции "Украина 30"