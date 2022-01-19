В Украине хотят запретить работодателям оформлять работников как ФЛП

ФЛПам третьей группы единого налога хотят ограничить возможность сотрудничать с юрлицами, поэтому работодатели не смогут оформлять работников как бизнес. Об этом рассказал председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Почему нужны изменения

Гетманцев объяснил, что это позволит сократить схему уклонения от уплаты налогов с зарплат. Все дело в том, что работник, оформленный как ФЛП, платит 5% с зарплаты, тогда как за работника, который официально оформлен в штат, нужно уплатить 22% ЕСВ, 19,5% НДФЛ и военный сбор.

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Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти,

– сказал Гетманцев.

По словам нардепа, единственное, что осталось сделать – принять реформу детенизации зарплат. Также председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике поделился следующими изменениями, которые предлагаєт правительство:

снизить эффективную ставку налогообложения,

расширить возможности для декларирования,

ввести семейное декларирование;

ввести по польской модели налог на выведенный капитал в качестве опции для среднего бизнеса с оборотом до 200 миллионов;

ограничить возможность трудоустройства в компании "зарплатных ФЛП".

Сузить возможность сотрудничества ФЛП на третьей группе с юрлицами для предоставления услуг. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников как "зарплатных ФЛП". Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, однако заставляем платить всех,

– объяснил он.