Украина планирует создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию. В Минрегионе считают, что государство должно контролировать качество предоставления услуг.

В Верховной Раде уже зарегистрировали 2 соответствующие законопроекта – №4403 и 4404. Об этом глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышев рассказал во время форума "Украина 30".

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Что известно о функциях инспекции

Их принятие позволит создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию,

– отметил Чернышов.

По его словам, это она будет арбитром в отношениях потребителя с исполнителями услуг. А положительный эффект от работы инспекции получит прежде всего конечный потребитель.

"Инспекция сможет проверять экономическое обоснование тарифов коммунальных услуг и следить за качеством этих услуг", – объяснил министр.

Чернышев так добавил, что инспекторы будут проводить как плановые, так и внеплановые проверки по обращениям потребителей.

Обратите внимание! Ранее парламент внес изменения в Государственный бюджет на 2021 для выплат субсидий из-за подорожания электроэнергии. Они предусматривают программу Министерства социальной политики Украины в сумме 1,4 миллиарда гривен.