В Украине хотят создать жилищно-коммунальную инспекцию: чем она будет заниматься
Украина планирует создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию. В Минрегионе считают, что государство должно контролировать качество предоставления услуг.
Источник:24 канал
В Верховной Раде уже зарегистрировали 2 соответствующие законопроекта – №4403 и 4404. Об этом глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышев рассказал во время форума "Украина 30".
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Что известно о функциях инспекции
Их принятие позволит создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию,
– отметил Чернышов.
По его словам, это она будет арбитром в отношениях потребителя с исполнителями услуг. А положительный эффект от работы инспекции получит прежде всего конечный потребитель.
"Инспекция сможет проверять экономическое обоснование тарифов коммунальных услуг и следить за качеством этих услуг", – объяснил министр.
Чернышев так добавил, что инспекторы будут проводить как плановые, так и внеплановые проверки по обращениям потребителей.
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