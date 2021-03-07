Даниил Гетманцев заявил, что бюджет Украины является самым низким в Европе, потому что у нас самая большая теневая экономика. По его словам, причиной этого являются абсолютно неадекватные процессы перераспределения ВВП через налогообложение.

Глава финансового комитета Рады пояснил, что в Украине из 9 миллионов работников, которые содержат 11,3 миллиона пенсионеров, лишь 4 миллиона платят ЕСВ.

Читайте также "Уклониться – нереально": украинская семья платит государству более 4 тысяч долларов в год

Налоговая не видит 5 миллионов работников

Налоговая 10 лет не видит более 5 миллионов трудоспособного населения. То есть, по данным налоговой, они вообще не получают доходы,

– сказал "слуга народа".

В то же время Даниил Гетманцив обратил внимание на то, что на украинских дорогах можно увидеть огромное количество "недешевых автомобилей". По его словам, это свидетельствует об уровне благосостояния части населения.

Однако другая часть – медики, учителя, пенсионеры, полицейские – "находятся на грани выживания".

Из-за теневой экономики не работает перераспределение

Он отмечает, что в Украине можно наблюдать такую картину, потому что вследствие теневой экономики национального дохода перераспределение не работает как следует.

Ведь те, кто получает доход, отказываются от уплаты честной доли дохода на содержание социальной сферы, дорог, обороны. Это нечестно и неправильно, особенно для государства, которое воюет.

Народный депутат отметил, что в течение длительного времени "чиновники воровали деньги из госбюджета, а бизнес не доплачивал, уклоняясь от налогообложения".

Эти два процесса имеют одну экономическую природу. И то, и то – преступление, направленное против общества. И вопрос на сегодня уже не столько в государстве, сколько в бизнесе, который должен платить честные и справедливые налоги, которые, кстати, не являются крупнейшими в Европе,

– подчеркнул глава финансового комитета.

Даниил Гетманцев добавил, что власти готовы снизить налогообложение. Однако снижать налоги, если половина экономики в тени, – это кража денег у пенсионеров, учителей и медиков.

Обратите внимание! Каждый человек может посчитать, сколько налогов конкретно отдает государству. Это можно сделать на сайте cost.ua выбрав калькулятор "Счет от государства".