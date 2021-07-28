В Украине могут появиться платные автобаны: ориентировочная стоимость
Источник:"Суспильне"
Министерство инфраструктуры Украины совместно с частными инвесторами работает над реализацией проекта платных дорог. Сейчас говорится о 6 автодорогах, которые строят на условиях концессии.
Как рассказала заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко, стоимость пользования платными дорогами будет зависеть от транспортного средства.
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Ориентировочная стоимость составит от 0,023 до 0,133 евро за километр, то есть примерно 0,73 – 4,22 гривны за километр.
В концессию хотят передать:
- Харьков – Днепр – Запорожье (M-29, M-04, M-18);
- Борисполь – Полтава (М-03);
- Херсон – Николаев (М-14);
- Киев – Житомир – Ровно (М-06);
- Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19);
- Днепр – Кривой Рог – Николаев (M-04 H11).
Какие дороги передадут в пользование инвесторам / Фото Auto today
Заметим, что еще в октябре 2020 года Министерство инфраструктуры представило 6 участков дорог для потенциальных пилотных проектов государственно-частного партнерства, которые реализуют в пределах первой программы такого партнерства в дорожной отрасли.
Министерство разрабатывает проект совместно с:
- Укравтодором,
- Всемирным банком,
- Международной финансовой корпорацией (IFC) в Украине.
Запланированные автодороги должны совместить 10 областей Украины, их общая длина составит 1 500 километров. На дорогах планируют провести реконструкцию, текущий и капитальный ремонт.