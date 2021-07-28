Как рассказала заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко, стоимость пользования платными дорогами будет зависеть от транспортного средства.

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Ориентировочная стоимость составит от 0,023 до 0,133 евро за километр, то есть примерно 0,73 – 4,22 гривны за километр.

В концессию хотят передать:

Харьков – Днепр – Запорожье (M-29, M-04, M-18);

Борисполь – Полтава (М-03);

Херсон – Николаев (М-14);

Киев – Житомир – Ровно (М-06);

Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19);

Днепр – Кривой Рог – Николаев (M-04 H11).



Какие дороги передадут в пользование инвесторам / Фото Auto today

Заметим, что еще в октябре 2020 года Министерство инфраструктуры представило 6 участков дорог для потенциальных пилотных проектов государственно-частного партнерства, которые реализуют в пределах первой программы такого партнерства в дорожной отрасли.

Министерство разрабатывает проект совместно с:

Укравтодором,

Всемирным банком,

Международной финансовой корпорацией (IFC) в Украине.

Запланированные автодороги должны совместить 10 областей Украины, их общая длина составит 1 500 километров. На дорогах планируют провести реконструкцию, текущий и капитальный ремонт.