Парламентарии 17 февраля приняли за основу проект закона, который предусматривает налогообложение крупных интернет-корпораций вроде Google и Facebook. Благодаря законопроекту №4187 Украина сможет существенно пополнить госбюджет.

Это означает, что интернет-гиганты будут платить налог на добавленную стоимость на электронные услуги, которые предоставляют украинским потребителям компании-нерезиденты. Речь идет о YouTube, Google, Facebook, Netflix и других корпорациях.

Важно YouTube, Netflix и Facebook обложат налогами: за что украинцы будут платить больше

Что изменится

Законопроект предлагает обязать иностранные компании, которые предоставляют эти услуги на территории Украины, зарегистрироваться как плательщикам НДС и платить 20% налога. Такое обязательство возникает, если годовой объем операций по предоставлению услуг превышает 1 миллион гривен. Платить налог нужно будет в иностранной валюте.

Также Рада предлагает ввести понятие "электронные услуги", к которым относятся:

поставка изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов;

поставка аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игр, азартных игр;

предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам, и другим подобным ресурсам;

предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных;

поставка (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему;

предоставление рекламных услуг в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Обратите внимание! Если компания будет предоставлять электронные услуги в Украине, но не зарегистрируется как плательщик НДС, то ей грозит штраф в размере 100% стоимости оказанных услуг.

Почему налогообложение необходимо

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что государственный бюджет недополучил деньги из-за того, что компании-нерезиденты избегают уплаты налогов. Только от рекламы бюджет получит дополнительных 3 миллиарда гривен в год, по прогнозам авторов законопроекта.

Интересно Как вернуть часть уплаченных вами налогов в 2021

Что изменится для простых украинцев

Как пояснила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире Апостроф TV, те услуги, которые были бесплатными, такими и останутся.

Это касается регистрации в соцсетях, размещения постов и так далее. Но надо понимать, что есть рынок платных услуг и рынок рекламы. И здесь немного другая ситуация, потому что эти гиганты и так имеют неплохие прибыли, но налоги платят в других странах – в Дублине или в Калифорнии,

– рассказала Кравчук.

Она также добавила, что налогообложение компаний-нерезидентов – это распространенная практика во многих странах.