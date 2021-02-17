В Украине будут облагать налогом интернет-гигантов: решение Рады
Парламентарии 17 февраля приняли за основу проект закона, который предусматривает налогообложение крупных интернет-корпораций вроде Google и Facebook. Благодаря законопроекту №4187 Украина сможет существенно пополнить госбюджет.
Источник:пресс-служба Верховной Рады
Это означает, что интернет-гиганты будут платить налог на добавленную стоимость на электронные услуги, которые предоставляют украинским потребителям компании-нерезиденты. Речь идет о YouTube, Google, Facebook, Netflix и других корпорациях.
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Что изменится
Законопроект предлагает обязать иностранные компании, которые предоставляют эти услуги на территории Украины, зарегистрироваться как плательщикам НДС и платить 20% налога. Такое обязательство возникает, если годовой объем операций по предоставлению услуг превышает 1 миллион гривен. Платить налог нужно будет в иностранной валюте.
Также Рада предлагает ввести понятие "электронные услуги", к которым относятся:
- поставка изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов;
- поставка аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игр, азартных игр;
- предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам, и другим подобным ресурсам;
- предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных;
- поставка (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему;
- предоставление рекламных услуг в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.
Почему налогообложение необходимо
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что государственный бюджет недополучил деньги из-за того, что компании-нерезиденты избегают уплаты налогов. Только от рекламы бюджет получит дополнительных 3 миллиарда гривен в год, по прогнозам авторов законопроекта.
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Что изменится для простых украинцев
Как пояснила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире Апостроф TV, те услуги, которые были бесплатными, такими и останутся.
Это касается регистрации в соцсетях, размещения постов и так далее. Но надо понимать, что есть рынок платных услуг и рынок рекламы. И здесь немного другая ситуация, потому что эти гиганты и так имеют неплохие прибыли, но налоги платят в других странах – в Дублине или в Калифорнии,
– рассказала Кравчук.
Она также добавила, что налогообложение компаний-нерезидентов – это распространенная практика во многих странах.
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