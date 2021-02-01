Повышение учетной ставки является неизбежным: в НБУ объяснили, на сколько она может вырасти
В НБУ предупредили, что повышение учетной ставки в 2021 году является неизбежным. Сейчас учетная ставка составляет 6% и это самый низкий за историю независимой Украины уровень.
Источник: НБУ
По прогнозам Нацбанка, учетная ставка может вырасти до 7%.
Важно Учетную ставку снизили до рекордного минимума: что будет с депозитами, кредитами и гривной
Что будет с учетной ставкой в 2021 году
Большинство комитета по монетарной политике НБУ склоняется к повышению учетной ставки в 2021 году. Она должна медленно вырасти до 7% в течение следующих месяцев.
Члены комитета считают, что повышение учетной ставки:
- будет способствовать ослаблению фундаментального инфляционного давления;
- улучшит инфляционные ожидания, а потому поможет постепенно замедлить инфляцию.
Как заявили в НБУ, увеличение учетной ставки может вернуть инфляцию к целевому диапазону 5% в начале 2022 года.
Во время обсуждения прогнозной траектории учетной ставки мнения членов КМП также разделились, хотя подавляющее большинство считает повышение учетной ставки в 2021 году неизбежным,
– говорится в сообщении.
Как говорится в сообщении, восемь из десяти членов КМП поддерживают сохранение учетной ставки на уровне 6%, впрочем, по-разному оценивают риски для инфляционного развития.
Что такое учетная ставка?
Это монетарный инструмент. Она касается многих украинцев, ведь именно от нее зависит процент на кредиты и депозиты, ипотеку, уровень инфляции и курс гривны. Учетная ставка показывает, сколько стоят деньги в экономике. Чем выше ставка, тем дороже деньги в экономике. Чем ниже – тем дешевле.
Как менялась учетная ставка в Украине
- Первая установленная Нацбанком Украины учетная ставка – в 1992 году равнялась 30%. В сутки гиперинфляции в 1993 – 1994 годах она достигла рекорда-300%.
- Впоследствии снизилась и не превышала 20%, пока в 2015 снова повысилась до 30%. В 2019 году НБУ менял учетную ставку 5 раз и снизил ее с 18% до 13,5%
- В течение 2019 года гривна укрепилась на 20%, а инфляция впервые за много лет меньше целевого показателя и составила 4,1%.
- Уже в июне 2020 года НБУ снизил учетную ставку до рекордного минимума – до 6%. Причиной этого стали: снижение темпов инфляции, постепенное восстановление деловой активности с ослаблением карантина, Украина и МВФ договорились продолжать сотрудничество и о новом транше.
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