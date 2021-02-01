В НБУ предупредили, что повышение учетной ставки в 2021 году является неизбежным. Сейчас учетная ставка составляет 6% и это самый низкий за историю независимой Украины уровень.

Источник: НБУ

По прогнозам Нацбанка, учетная ставка может вырасти до 7%.

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Что будет с учетной ставкой в 2021 году

Большинство комитета по монетарной политике НБУ склоняется к повышению учетной ставки в 2021 году. Она должна медленно вырасти до 7% в течение следующих месяцев.

Члены комитета считают, что повышение учетной ставки:

будет способствовать ослаблению фундаментального инфляционного давления;

улучшит инфляционные ожидания, а потому поможет постепенно замедлить инфляцию.

Как заявили в НБУ, увеличение учетной ставки может вернуть инфляцию к целевому диапазону 5% в начале 2022 года.

Во время обсуждения прогнозной траектории учетной ставки мнения членов КМП также разделились, хотя подавляющее большинство считает повышение учетной ставки в 2021 году неизбежным,

– говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, восемь из десяти членов КМП поддерживают сохранение учетной ставки на уровне 6%, впрочем, по-разному оценивают риски для инфляционного развития.

Что такое учетная ставка?

Это монетарный инструмент. Она касается многих украинцев, ведь именно от нее зависит процент на кредиты и депозиты, ипотеку, уровень инфляции и курс гривны. Учетная ставка показывает, сколько стоят деньги в экономике. Чем выше ставка, тем дороже деньги в экономике. Чем ниже – тем дешевле.

Как менялась учетная ставка в Украине